Украинская сторона обещает жесткую реакцию на обстрел российских оккупантов.

Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) 9 раз пыталась остановить обстрел российскими оккупантами, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник по информационной политике украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил в эфире телеканала "Наш".

"Это провокация в чистом виде, судя по тому, что там произошло. Потому что, по предварительным данным, наша сторона в СЦКК 9 раз пыталась остановить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Но россияне не прекращали огонь, несмотря на полученные данные о том, что, во-первых, огонь ведется, а во-вторых, погибли наши военнослужащие", - сказал Арестович.

Читайте такжеГибель военных на Донбассе: украинская делегация в ТКГ созвала экстренное совещания

По его словам, после экстренного внутреннего совещания украинская делегации ТКГ отреагирует на обострение ситуации на востоке Украины, где сегодня российские оккупанты убили четырех украинских военных.

"Я уверен, что наша реакция будет жесткой", - подчеркнул он.

Советник добавил, что у украинской делегации есть заранее заготовленные решения, но их нужно уточнить.

"От нюансов очень многое зависит. Мы, во-первых, выясним обстоятельства, во-вторых, получим реакцию международных партнеров, а потом мы выберем вариант из заранее подготовленных, по которому будем реагировать", - подытожил Арестович.

Как сообщал УНИАН, 26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи Шумов четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко