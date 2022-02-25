При обстреле детского сада в Ахтырке Сумской области погибли три человека, 17 детей ранены. Трое детей находятся в тяжелом состоянии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина передаст в Международный уголовный суд в Гааге материалы об обстреле детского дома в Ворзеле и детсада в Ахтырке как военных преступлениях.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского устава. Вместе с Офисом генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим в Гаагу. Ответственность неизбежна", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля под вражеский обстрел в г. Ворзель Киевской области попал детский дом, где находились 50 детей.

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, во время ведения боевых действий военнослужащими РФ допущено попадание осколков от, вероятно, систем залпового огня "Град" в одно из помещений детского дома в Ворзеле.

Впоследствии стало известно, что при обстреле детского сада в Ахтырке Сумской области погибли три человека, 17 детей ранены. Трое детей находятся в тяжелом состоянии.

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