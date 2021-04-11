Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне обострения ситуации с безопасностью из-за действий России.
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Об этом в Facebook заявил спикер МИД Украины Олег Николенко. По его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции, Швеции, Высоким представителем ЕС и Генеральным секретарем ОБСЕ.
О своей солидарности с Украиной твердо заявили главы МИД Болгарии, Литвы, Польши и МИД Чехии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом, и заверил, что Альянс поддерживает Украину. О поддержке Киева заявил вчера во время встречи с главой Украинского государства и Президент Турции.
Обострение конфликта с РФ: что известно
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- 31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
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