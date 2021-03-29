Учения будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным.

В Счастье 30-31 марта в районе ООС будут проведены антитеррористические учения.

Об этом сообщается пресс-центр ООС в Facebook.

"30-31 марта в г. Счастье, в рамках проведения операции Объединенных сил, с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам", - говорится в сообщении.

Сообщается, что учения будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным.

Поэтому Служба безопасности Украины призвала местных жителей с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

"Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении тому подобное)", - сказано в сообщении.

Обстрел под Шумами 26 марта: подробности

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи шумов погибли четверо военнослужащих. Еще двое получили ранения.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила о экстренном внутреннеем совещании. Также сообщалось о переговорах Зеленского в "нормандском формате".

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Автор: Олег Давыгора