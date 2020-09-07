Один защитник находится в ожоговом центре, а второй - в реанимации областной больницы Мечникова.

Двух раненых на передовой военных доставили в Днепр.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеОбострение на Донбассе: стало известно, как прошли сутки в зоне ООС Отмечается, что у них обоих - минно-взрывные травмы. Один защитник находится в ожоговом центре, а жизнь второго спасают в реанимации областной больницы Мечникова.

«Многочисленные осколки попали 19-летнему Максиму в голову, шею и конечности. Сильно повреждены глаза и барабанная перепонка. Известно, что он получил ранения неподалеку Красногоровки», - говорится в сюжете.

Медики надеются, что бойцу удастся вернуть и зрение, и слух.

Обострение на Донбассе: что случилось

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один ранен.

Утром 7 сентября был обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине.

Еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на Донбассе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц