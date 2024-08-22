Российские властные "политруки" кардинально меняют повестку дня своей деятельности. Главная цель теперь - дискредитация военно-политического руководства Украины и раскол по линии президент-глава-руководитель военной разведки.

Ртом Лукашенко говорит Кремль

Главным "спикером", который дал старт началу PR-кампании в годовщину московского переворота "ГКЧП", стал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Диктатор дал пространное интервью мужу Ольги Скабеевой, известному российскому пропагандисту Евгению Попову. Лукашенко назвал президента Украины предателем, на которого якобы готовит покушение сам руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов.

"Да не будешь ты радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов подошлет кого-то - ликвидируют, как предателя. Не стоит исключать такую возможность", - обратился к Зеленскому с речью, очевидно, предварительно прописанной в Москве, Лукашенко.

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Российское ИПСО и "глубокие непримиримые конфликты" украинской власти

Цель новой информационной кампании имеет две четкие линии по достижению результатов. Первое - это подрыв общественного и, по возможности, - международного доверия к ключевым лицам в Украине - Владимиру Зеленскому, Александру Сырскому, Кириллу Буданову и другим. Второе - это формирование и активное распространение картинки, что между различными субъектами военно-политического руководства страны якобы существуют и активизируются какие-то там "глубокие антагонистические и непримиримые конфликты".

Российские спецслужбы и пропагандисты активизировали распространение информационного нарратива о глубокой вражде внутри украинского командования. Это - базовая и неизменная тема ИПСО, к которой враг прибегает системно и методично в течение уже нескольких месяцев.

Такая дезинформация, манипуляции и жонглирование фактами от Попова, Скабеевой и всей братии российских пропагандонов, имеют целью навязать украинскому гражданскому обществу мысль о глубоком расколе между политическим и военным блоком страны, а главное - внутри украинских спецслужб. Отсюда - вброс о "покушении" именно "от Буданова".

О Скабеевой, мультяшном Карлсоне и освобожденной Курской области

Распространение подобных "инсайдов" от Лукашенко-Попова-Скабеевой (а, на самом деле, от - Кремля) - совпало по времени с военными неудачами РФ, в частности, на Курщине. Где украинские воины уже освободили от путинских головорезов более 90 населенных пунктов области и около 1250 квадратных километров земли. Где в плен сдались более 1000 россиян, еще около 2000 российских военнослужащих попали в котел окружения.

Когда совсем нечем похвастаться на поле боя, - в рф традиционно включаются "телевизионные деятели искусств", как в советском мультике про Карлсона. "Деятели" настойчиво вбивают в голову рядового россиянина увлекательные истории о раздоре в стане врага. Который "вот-вот капитулирует". Это - привычная практика Кремля.

Буданова с Зеленским и Малюком россияне "ссорили" не один раз

Ранее, в период успешных ударов украинских спецслужб по российским НПЗ, россияне активно распространяли всевозможные конспирологические истории о конфликте СБУ и ГУР МОУ. Аналогичные истории российские пропагандисты "разгоняли" и в период серии ликвидации украинских предателей и коллаборационистов на территории рф, и после осуществления первых диверсионных рейдов в российском приграничье подразделениями Российского добровольческого корпуса, Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона".

Одна из первых попыток российских спецслужб распространить конспирологические истории о политических амбициях Кирилла Буданова и его якобы "соперничестве" с Владимиром Зеленским за властный Олимп была зафиксирована еще в далеком 2021-м году, незадолго до полномасштабного вторжения РФ. Именно тогда начальник украинской военной разведки публично заявил о намерениях Кремля "взять Киев на 3 дня". Для дискредитации руководителя ГУР МОУ россияне тогда активно включили своих медийных пропагандонов.

"Полезные идиоты" или "московские консервы"?

Чрезмерное внимание медийных "персонажей" из рф к Буданову тогда и сегодня, очевидно, - очередное доказательство его эффективности на своей должности. Еще до начала полномасштабной войны россияне инстинктивно чувствовали реальные угрозы от украинских разведчиков.

Но спустя 2,5 года после февраля 2022-го к их информационным атакам неожиданно подключились и разнообразные "полезные идиоты" внутри самой Украины. Даже некоторые, сидящие в депутатских креслах Верховной Рады.

Последний информационный вброс от одиозного одесского парламентария-мажоритарщика Артема Дмитрука о якобы мародерстве, грабежах и насилии украинских воинов на Курщине - тому очевидное подтверждение. Полная ложь, распространенная политиком из Верховной Рады.

Об информационной гигиене и идентификации врага

Скажем больше - существует слишком высокая вероятность того, что "вброс Лукашенко-Попова-Скабеевой" - это лишь начальный этап новой информационной кампании врага, направленной лично против Владимира Зеленского, Александра Сырского, Кирилла Буданова и других украинских чиновников.

Далее - подобные нарративы Кремля могут ретранслировать не только россияне, но и московские "консервы" уже здесь, в Украине. От "лидеров общественного мнения", экспертов и блогеров, - до народных депутатов или других "государственных деятелей". Деморализация, дискредитация, хаос, смута, упадок, - главный лейтмотив этой инфо-кампании.

Тогда всем станет понятно, кому на самом деле эти "консервы" служат и с какой именно целью они тиражируют инфо-вбросы Кремля. Но стоит ли терять время на понимание того, что и сейчас уже очевидно?

Кажется, для украинской контрразведки появилось много новых задач.

Егор Чечеринда, военнослужащий, офицер ВСУ, журналист.