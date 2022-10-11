Ракеты выпустили из Каспия и Саратова.

По Кривому Рогу на Днепропетровщине российские оккупанты выпустили 20 крылатых ракет: 10 из Каспия и 10 из Саратова.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"Кривой Рог. Пуск 10 крылатых ракет с Каспия и 10 крылатых ракет из Саратова. Остаемся в укрытиях", - написал Вилкул.

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Массированный удар по Украине 10 октября

Как сообщал УНИАН, вчера утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

Сейчас известно уже о 19 погибших и 105 раненых.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

В украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

В ответ на эскалацию конфликта американский президент Джо Байден подчеркнул, что ракетный Террор пУтина не пошатнет поддержку США Украины. В вечернем разговоре с Зеленским главной темой была передача современных систем ПВО.

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