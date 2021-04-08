37-летний военнослужащий во время вражеского обстрела получил несовместимые с жизнью ранения.

В Чернигове сегодня простились с погибшим на Донбассе командиром противотанкового взвода, старшим лейтенантом Владимиром Шпаком.

Как сообщает корреспондент УНИАН, отпевание погибшего состоялось в Екатерининской церкви.

Проститься с военнослужащим пришли несколько сотен человек – побратимы, родные и близкие погибшего, руководство области и города, представители общественности.

Командующий войсками оперативного командования «Север», генерал-майор Валерий Залужный во время церемонии прощания отметил, что Шпак во время обстрела должен был находиться на командном пункте, но он был рядом с солдатами.

«Мы потеряли настоящего офицера», - сказал он.

Похоронили погибшего военнослужащего на «Аллее героев-участников ООС (АТО)» на городском кладбище «Яцево».

В Чернигове 8 апреля, согласно распоряжению городского головы Владислава Атрошенко, объявлено Днем траура. В знак скорби по погибшему приспущен Государственный флаг Украины с черной лентой на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города. Также запрещается звучание развлекательной музыки на рынках, в других учреждениях и в общественном транспорте.

Шпак погиб в районе населенного пункта Невельское Донецкой области во время вражеского обстрела 6 апреля. В ВСУ пошел служить в 2018 году.

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Автор: Ирина Синельник