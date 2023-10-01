Резервуары нефтебазы долгое время не использовались.

Ночью российские беспилотники разбили три объекта гражданской инфраструктуры в Умани - зернохранилище и два объекта бывшей нефтебазы.

Такие данные привел руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец. По его данным, общая площадь возгорания составляет около 3 600 кв м. Резервуары нефтебазы долгое время не использовались, уточнил Табурец.

Он подчеркнул, что оккупанты целили в Умани исключительно по объектам гражданской инфраструктуры.

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"Произошли попадания беспилотников на территорию Умани. В частности попали по зернохранилищу, где хранились только что собранные семена подсолнечника - около 90 тонн", - рассказал он.

Ночная атака на Украину

Ночью враг массированно атаковал Черкасскую область ударными беспилотниками, зафиксировано попадание по складам в Умани, где хранилось зерно. Табурец отмечал тогда, что предварительно пострадал один человек. Он доставлен в больницу.

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed с южного, юго-восточного и северного направлений. Всего зафиксированы пуски около 30 ударных БПЛА Shahed-131/136. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 16 "шахедов".

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