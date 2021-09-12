На обстрелы врага украинские защитники открывали ответный огонь.

За минувшие сутки российские боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. Под вражескими обстрелами погибли двое украинских военных. Девять получили ранения, еще один - боевое травмирование.

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, состояние здоровья трех раненых военных – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.

Боевики применяли, в частности, запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм. в районе поселка Нью-Йорк оккупанты с помощью дрона сбросили мины калибра 82 мм.

На обстрелы врага украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 утра 12 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала сентября враг обстрелял украинские позиции 59 раз, из них 19 - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 получили травмы.

На обстрелы противника военнослужащие ОС дают адекватный ответ. По данным армейской разведки, потери врага составили 6 убитыми и 12 ранеными.

Автор: Дмитрий Захаров