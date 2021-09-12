За минувшие сутки российские боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. Под вражескими обстрелами погибли двое украинских военных. Девять получили ранения, еще один - боевое травмирование.
Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, состояние здоровья трех раненых военных – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.
Боевики применяли, в частности, запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм. в районе поселка Нью-Йорк оккупанты с помощью дрона сбросили мины калибра 82 мм.
На обстрелы врага украинские защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 утра 12 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала сентября враг обстрелял украинские позиции 59 раз, из них 19 - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 получили травмы.
На обстрелы противника военнослужащие ОС дают адекватный ответ. По данным армейской разведки, потери врага составили 6 убитыми и 12 ранеными.