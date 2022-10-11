Более 700 жителей Мелитопольщины стали жертвами похищений российскими оккупантами.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, жители оккупированных территорий Запорожской области не идут на сотрудничество с оккупантами.

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"Поэтому последним только и остается от бессильной ярости похищать и пытать людей, чтобы добиться хоть какого-то взаимодействия. Более 700 жителей Мелитопольщины стали жертвами похищений. Оккупанты не обращают внимания ни на возраст, ни на пол, ни на профессию жителей. Забирают "на подвал" и добиваются сотрудничества любыми способами", - отметил он.

Мелитополь в оккупации

Как известно, Мелитополь с 26 февраля находится во временной оккупации. 11 марта россияне похитили городского голову Ивана Федорова, впоследствии его освободили.

В самом городе активно работают партизаны. По данным мэра, по состоянию на июнь мелитопольским партизанским движением и сотрудничеством спецслужб было устранено более 100 оккупантов.

Кроме того, украинские партизаны порезали горло российскому военному, который приставал к девочке на улице, а также взорвали штаб "Единой России".

В начале октября Федоров сообщил, что российские оккупанты начали принудительную мобилизацию на территории Мелитопольского района.

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