На выходных комендантский час в Киеве будет с 20:00 до 7:00.

Ночь в Киеве прошла спокойно, работает гуманитарный штаб.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Ночь в Киеве прошла спокойно, ситуация в столице находится под контролем. Продолжается накопление запасов, есть свет, тепло, вода, работает связь", - отметил он.

Поворозник добавил, что начинают работать общественный транспорт, магазины и аптеки.

"Работает гуманитарный штаб, продолжается накопление продуктов и запасов первой необходимости", - добавил он.

Поворозник также обратился к владельцам ветеринарных аптек и магазинов, чтобы они возобновили продажу товаров первой необходимости для домашних любимцев.

Он напомнил, что на выходных комендантский час в Киеве будет таким же, как был и сегодня – с 20:00 до 7:00. "Не отходите далеко от дома, учитывая то, что время от времени звучат сирены о воздушных нападениях, и нужно быстро спуститься в укрытие", – обратился первый заместитель председателя КГГА к киевлянам.

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