В центре города слышится стрельба.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал николаевцев помочь с изготовлением "коктейлей Молотова".

Об этом он сказал в своем видеообращении в 16:20.

"Киев, все ДРГ уничтожены. Десантников выгнали. Техника продвигается. Что я заметил, несколько моментов было, когда киевляне "коктейлем Молотова" попалили технику. Русские уехали после этого. Мне кажется они не хотят картинки, что они воюют с населением", - сказал Ким.

Сейчас они разворачивают точку и подвозят необходимые материалы.

"Тех, кто не хочет жить не в Украине, я прошу присоединиться, потому что это реальный путь спасти наш город. Они не заходят, если мирное население их не рады видеть. Это тот момент, когда надо показать кто мы есть, - призвал он.

На момент записи видео в городе было тихо. Сейчас в центре Николаева слышится стрельба.

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