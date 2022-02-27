Город Николаев остается под контролем Украины и украинских военных.

Об этом рано утром 27 февраля сообщил городской голова Александр Сенкевич.

По его словам, в городе до сих пор опасно, однако ситуация под контролем ВСУ.

"Дорогие николаевцы! Я нахожусь сейчас на Соборной площади, позади меня горсовет, там реет наш украинский флаг, и с той стороны, напротив городского совета также стоит украинский флаг. Хочу сказать, что сегодня в городе, да, есть несколько ДРГ российских, но ситуация под контролем. Танки и бронетехника, которые сейчас находятся на территории города, являются украинскими. Поэтому будьте внимательны, берегите себя. Что угодно может этой ночью случиться - ракетный удар или что-то другое, поэтому прошу вас не успокаиваться, а знать, что в городе еще до сих пор опасно, но украинская армия нас бережет", - рассказал Сенкевич.