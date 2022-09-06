Он также обнадежил сограждан, что не собирается уходить даже в положенный ежегодный отпуск.

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал очередное видеообращение, в котором сообщил, что не собирался в "бессрочный и долгий отпуск", а уйти в отставку "не имеет права".

"В тот день наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь "долгожителем" среди глав регионов. Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и "долгожитель" - прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель", - сказал Кадыров в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Он также обнадежил сограждан, что не собирается уходить даже в положенный ежегодный отпуск.

Видео дня

Напомним, ранее Кадыров записал видеообращение на свой Телеграм-канал, где сообщил, что собирается в "бессрочный и долгий отпуск".

"У нас, у кавказцев, чеченцев есть пословица "каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это приятно". Поэтому, я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали. Мне кажется, я уже стар. Когда-то был молодой, неопытный. И сейчас таким же остался неопытным, но молодость ушла куда-то", - говорил тогда Кадыров.

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