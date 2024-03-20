Признаков подготовки оккупантов к новой попытке продвинуться с севера пока нет, заявляют представители Сил обороны и военные эксперты.

Признаков подготовки оккупантов к попытке наступления на севере пока нет, единогласно заявляют представители Сил обороны в комментарии LIGA.net.

Так, спикер Национальной гвардии Руслан Музычук уверяет, что ударных группировок на территории Беларуси или смежных областей России вдоль границы с Украиной не наблюдается.

Как отмечает спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, у России есть определенная группировка напротив Черниговской, Сумской и Харьковской областей, но их пока недостаточно, чтобы осуществить повторное и масштабное вторжение в Украину.

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Как объяснил военный эксперт Александр Коваленко, речь идет о военной группировке для прикрытия 700 км границы с Украиной, численность которой составляет около 30 000 человек

"Сейчас там нет формирования, которое можно использовать для вторжения. Они не могут справиться с РДК и Легионом Свобода России – даже для этого не хватает людей", – утверждает он.

Однако дополнительного ресурса для формирования ударной группировки и наступления на еще одном направлении россиянам негде взять, добавляет эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Сейчас можно выделить шесть условных направлений активных действий российских войск: Херсонское, Запорожское, Купянско-Лиманское, Новопавловское (бывшее Марьинское), Бахмутское и Авдеевское, перечисляет он. Там собрано, по подсчетам эксперта, около 500 000 военнослужащих, между которыми нужно распределить вооружение, горючее и другие ресурсы.

"Нет у россиян лишних 50 000 военнослужащих, чтобы их послать в атаку на Черниговскую область", – убежден аналитик.

Единственное, на что россиянам хватит сил – заходить в Украину на незначительную глубину диверсионно-разведывательными группами, говорит Коваленко. Но активность ДРГ в приграничных областях – это практически обыденность.

Прорывы ДРГ происходят не ежедневно, но достаточно часто, уточняет Демченко.

"Самым активным направлением здесь остается Сумская область. Активность вражеских ДРГ фиксируют и в Харьковской области. В Черниговской таких попыток наблюдается меньше. Но в любой момент вражеские ДРГ могут появиться и там тоже", отмечает он.

В то же время Силы обороны постоянно проводят мероприятия, в том числе – общие, направленные на усиление северных границ. Речь идет и об усилении присутствия, и об построении фортификационных сооружений, отмечает представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

Оккупанты усилили обстрелы Сумской области

Представитель Оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Вадим Мысник рассказал, что Силы обороны Украины укрепляют укрепления первой, второй и третьей линий обороны в Сумской области.

Военный отметил, что украинские силы рассматривают различные варианты развития событий и готовятся к ним. Впрочем, на данный момент большой группировки врага для масштабного вторжения на Сумщину не наблюдается.

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