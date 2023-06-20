Он пошел защищать Украину с первого дня полномасштабной войны.

На войне против российских оккупантов погиб украинский кикбосер Максим Бордусь.

Об этом сообщается на сайте Спортивного комитета Украины "Ангелы спорта", где пишут о погибших в результате российской агрессии спортсменах. Максим был чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO, победителем и призером десятков турниров.

Мужчина погиб 11 июня в ожесточенных боях против российских захватчиков. "Ежедневно приближал победу Украины с оружием в руках, но сам ее не увидит. Всегда улыбчивый и готовый прийти на помощь в любой момент - таким помнят его товарищи в спортивном кругу", - говорится в сообщении.

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Что известно о Максиме Бордуся

На сайте президента появилась петиция с призывом присвоить ему звание Героя Украины посмертно. Согласно тексту, Максим родился 6 мая 2000 года в Киеве. В день полномасштабного нападения РФ он добровольно мобилизовался.

Сначала мужчина воевал в составе 112 бригады ТРО, впоследствии отправился на Лиманское направление. В марте этого года он перевелся в штурмовую бригаду Азов.

"После двух месяцев подготовки он вместе со своим подразделением с задачей наступательных действий отправился на Запорожское направление. Только...к сожалению, это было последнее направление в его жизни. Максим погиб от вражеского снаряда, выполняя боевое задание", - говорится в тексте петиции.

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