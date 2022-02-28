Есть ли угроза уличных боев в Сумской области, предупредил глава ОГА.

В городе Ахтырке на Сумщине взорвана нефтебаза.

Об этом в Телеграм-канале сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Ахтырка. Взорвана нефтебаза. 12:30", - написал он.

Он добавил, что в направлении Сум идет вражеская техника.

"Со всех сторон к городу направляется вражеская техника. Есть угроза уличных боев! Будьте в безопасном месте дома, подальше от окон", - призвал он.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.