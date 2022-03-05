По его словам, украинская сторона работает над введением режима тишины и открытием гуманитарных коридоров.

Министр обороны Алексей Резников отмечает, что на сегодняшний день наиболее уязвимым является украинское небо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он написал в Facebook.

"На сегодняшний день наиболее уязвимым является украинское небо. Агрессор комплексно и активно применяет свой воздушный и ракетный потенциал. Авиацией всех видов осуществляются бомбардировки городов, поселков и гражданской инфраструктуры, в том числе критически важной и опасной, как атомные и гидроэлектростанции", - отметил чиновник.

Он отметил, что Украина работает над введением режима тишины и открытием гуманитарных коридоров. "Мы надеемся, что гуманитарный коридор заработает, и мы сможем вывезти мирных жителей", - написал Резников.

О текущей ситуации по направлениям он отметил, что Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, держат рубежи и переходят в контрнаступление, оттесняя врага.

"Основные усилия оккупантов сосредотачивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах. Защитники города Киева продолжают отражение наступления врага, наносят поражение его наступательной группировкой", - отметил министр.

На Волынском направлении положение украинских войск - без существенных изменений; на Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону.

"В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водной преградой стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен", - подчеркнул Резников.

На Слобожанском направлении украинские военнослужащие продолжают ведение оборонительных боев, успешно осуществляют огневое поражение противника.

На Приморском направлении украинские защитники осуществляют прикрытие морского побережья и выполняют задачи по недопущению окружения Николаева.

"Воздушные силы Вооруженных сил Украины осуществляют отражение воздушных ударов противника. Продолжают ведение систематических боевых действий, благодаря чему российские захватчики уже потеряли 39 самолетов и 40 вертолетов", - добавил Резников.

Потери личного состава врага также возрастают.

"Говорить о мотивированности - излишне. Ее не было и нет. Моральное и боевое состояние оккупантских войск - ниже нулевого", - подчеркнул чиновник.

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