На Харьковщине в последний путь провели Андрея Теперика - бойца отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, погибшего в районе проведения ООС на Донбассе. В апреле это уже вторая потеря в данном подразделении.
Об этом сообщает АрміяInform.
Сегодня в поселке Мартовое Печенежского района прощались с 24-летним старшим солдатом Андреем Тепериком, который погиб 10 апреля на Луганщине. Его убила пуля снайпера недалеко от Золотого-5.
На церемонию прощания приехали его боевые побратимы бойца, офицеры оперативного командования "Восток", воины Харьковского и Чугуевского гарнизонов, представители местной власти, а также все неравнодушные.
Погибшего героя похоронили в родном поселке. Почетным караулом у гроба погибшего стояли курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
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