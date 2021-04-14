Старшего солдата Андрея Теперика убил вражеский снайпер.

На Харьковщине в последний путь провели Андрея Теперика - бойца отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, погибшего в районе проведения ООС на Донбассе. В апреле это уже вторая потеря в данном подразделении.

Об этом сообщает АрміяInform.

Сегодня в поселке Мартовое Печенежского района прощались с 24-летним старшим солдатом Андреем Тепериком, который погиб 10 апреля на Луганщине. Его убила пуля снайпера недалеко от Золотого-5.

На церемонию прощания приехали его боевые побратимы бойца, офицеры оперативного командования "Восток", воины Харьковского и Чугуевского гарнизонов, представители местной власти, а также все неравнодушные.

Погибшего героя похоронили в родном поселке. Почетным караулом у гроба погибшего стояли курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

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Автор: Юрий Годован