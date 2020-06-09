На Донбассе подорвали автомобиль с военными: 10 травмированных (фото)

Досудебное расследование продолжается.

Сегодня утром в Авдеевке подорвали военный автомобиль, в результате чего травмировалось 10 украинских бойцов. Правоохранители открыли дело.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Красноармейской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту подрыва на взрывном устройстве военного автомобиля ВС Украины, в результате чего 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы.

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Досудебным расследованием установлено, что 9 июня 2020 года, около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры «Авдеевский коксохимический завод» последний в колонне автомобиль «Спартан» подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

Пострадавшим военнослужащим оказана медицинская помощь. По указанному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 8 июня, российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения.

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