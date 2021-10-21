Российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе в результате обстрелов оккупантов ранен украинский боец.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

Российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них три - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в районе населенных пунктов Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое враг применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-25.

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Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 21 октября оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня: в районе Луганского враг вел огонь из стрелкового оружия.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, защитники Украины открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, добавили в штабе.

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Автор: Виктория Токарева