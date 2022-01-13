В настоящее время состояние военного удовлетворительное, он находится в больнице.

На Донбассе за сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращение огня, одно с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, в сторону Причепиловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм.

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"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, по состоянию на 7 часов утра, 13 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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