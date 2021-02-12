Бойца доставили в лечебное учреждение.

Украинская армия сегодня понесла на Донбассе новую потерю - ранен боец ВСУ.

Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Инцидент произошел в районе поселка Павлополь Донецкой области. Боец получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

"Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Февральское обострение на Донбассе: что было раньше

Вчера в районе ООС на Донбассе погибли двое украинских бойцов.

В тот же день там побывал президент Украины Владимир Зеленский вместе с иностранными послами. В частности, он заявил, что Украина не позволит российским наемникам сорвать режим прекращения огня.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау заявила, что переговоры в рамках ТКГ об урегулировании ситуации на Донбассе зашли в тупик.

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Автор: Юрий Годован