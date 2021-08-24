Боевики использовали беспилотник для дистанционного минирования позиций ВСУ вблизи Широкиного.

Один украинский боец погиб 23 августа в результате обстрела оккупантов на Донбассе.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

У Водяного, что недалеко от Донецка, российские оккупационные войска обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

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Боевики использовали беспилотник для дистанционного минирования позиций ВСУ вблизи Широкиного.

В Луганской области штаб зафиксировал пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 24 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорится в сводке. Новости с фронта

Автор: Яна Ставская