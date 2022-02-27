Советник президента рассказал, какова ситуация с наступлением врага по всей стране.

Власть полностью контролирует все процессы в областях Украины.

Об этом заявил советник президента Михаил Подоляк.

"Мы тотально контролируем все, что происходит в областях Украины", - заявил Подоляк.

Советник президента подчеркнул, что ни один город Украины не капитулировал. Никаких переходов и администраций врага нет.

Подоляк пояснил, что колонна российских танков может зайти в город, но полиция, которая защищает территорию, не будет воевать против этой техники.

"Эти танки сожгут в других городах, где находятся ВСУ... Не может сегодня Россия установить контроль ни над Мелитополем, ни над другим городом Украины. Физически невозможно. Это не 2014 год", - подчеркнул Подоляк.

Украина сопротивляется, несмотря на чрезвычайное количество российской техники. Украинские защитники ведут бои с россиянами.