Если говорить о проблеме возможного участия военных КНДР на стороне России с юридической точки зрения, то есть два возможных варианта.

Первый вариант - если нам удается доказать, что армия КНДР непосредственно участвует в вооруженном конфликте на территории Украины на стороне Российской Федерации.

Здесь ситуация однозначная. Мы говорим о том, что КНДР совершает акт агрессии против Украины со всеми вытекающими последствиями. Верховная Рада Украины определяет КНДР государством-агрессором. После этого мы можем инициировать Совет Безопасности ООН и констатировать факт агрессии.

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Однако не думаю, что на уровне Совбеза ООН удастся эту резолюцию протащить. Зато на Генассамблее ООН это вполне возможно. Там мы можем принять резолюцию, которой осудим агрессию КНДР против Украины. Это было бы неплохо.

Но здесь сложность именно в том, чтобы доказать, что это именно армия КНДР участвует в войне, а не отдельные ее военнослужащие в составе вооруженных сил РФ. Накануне появилась информация, что РФ готовит отдельный батальон из северокорейских военных. Если они будут находиться в составе вооруженных сил РФ и будут выполнять ее задачи, тогда речь идет о втором варианте - нам будет очень сложно доказать, что это именно армия КНДР.

Вполне возможно, что КНДР будет гордиться тем, что они участвуют в этом конфликте. Однако пока все выглядит таким образом, что корейские военные - это будут комбатанты на стороне России.

При этом, россияне могут даже подтвердить, что это корейцы. Мол, почему они не могут служить в армии РФ? Такой юридический пинг-понг вполне может иметь место.

Но можно ли каким-то образом привлечь КНДР к ответственности за это? В случае появления соответствующей резолюции, действительно возможно введение дополнительных санкций против Северной Кореи. Но не более того.

Если же такой резолюции не будет, привлечь КНДР просто за содействие агрессии России против Украины будет очень сложно. Дело в том, что нет четкого юридического определения относительно того, что означает "содействие в агрессии". И поэтому многие государства потом могут подпасть под это определение в будущих конфликтах. Поэтому, чтобы не было этого прецедента, партнеры Украины вряд ли на это согласятся.

Возникает и другой вопрос: в случае подтверждения участия вооруженных сил КНДР на стороне РФ, может ли это стать поводом для введения других иностранных войск, но уже на стороне Украины? С юридической точки зрения, ответ, к сожалению, "нет".

Совершение еще одним государством агрессии не дает оснований для других государств вмешиваться в этот вооруженный конфликт. Международное право имеет предохранитель от таких ситуаций.

И этот предохранитель - Совет Безопасности ООН. Его главная задача - именно предотвратить глобальные конфликты. Если в конфликте начинают участвовать не два государства, а больше, то Совбез ООН должен вмешаться. Но очевидно, что этот механизм не сработает, поскольку РФ заблокирует любую резолюцию ООН по этому поводу.

В то же время следует понимать, что этот факт не меняет права других государств на участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. То есть, международное право этого не запрещает. А если международное право этого не запрещает, то соответствующая реакция разрешена.

В целом же надо понимать всю абсурдность этой ситуации. Когда северокорейский военный становится на службу армии РФ, он дает присягу защищать Россию. То есть, ваш военный присягает на верность другому, чужому государству. А это противоречит здравому смыслу.

Роман Еделев, юрист-международник, исполнительный директор Украинской ассоциации права