Новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон недавно предложил принять новый пакет помощи, который будет касаться только поддержки Израиля. Это предложение отделяет помощь Израиля от запроса президента США Джозефа Байдена на чрезвычайное финансирование сразу для трех стран - Украины, Израиля и Тайваня.

Ранее Джонсон высказывался против помощи Украине. Однако после своего избрания заявил о поддержке финансирования Украины, но при условии принятия этой помощи отдельным пакетом и усиления надзора за расходами.

Сейчас в нижней палате Конгресса (Палата представителей, - ред) количественное большинство принадлежит именно представителям Республиканской партии. Здесь они оказывают серьезное влияние и возможности для блокировки решений, которые им неудобны. Однако в верхней палате (Сенате, - ред) сейчас преобладают демократы. Поэтому любая инициатива спикера Палаты представителей не будет принята в целом, если не получит поддержки большинства в Сенате.

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Следовательно, предложение Джонсона может превратиться в пепел и не быть принятым Сенатом. И, скорее всего, и не будет принято. Тем более, администрация президента Байдена четко подчеркивает, что решение о выделении этих средств должно быть совместным.

Байден понимает, что израильский вопрос важнейший для США и республиканцы также заинтересованы в его решении как можно скорее. Поэтому они будут вынуждены идти на уступки демократам, чтобы удовлетворить своих "спонсоров" и израильский бизнес, который есть в Штатах. Собственно на этом и пытается сейчас сыграть администрация действующего президента США.

Трампистская среда сейчас хочет протянуть отдельно вопрос относительно Израиля, потому что он не вызывает дискуссий и на нем нельзя сыграть политически.

Они хотят отдельным "мученическим" пакетом голосовать за помощь Украине, сбивая политические рейтинги, влияние и значимость администрации Байдена. Это связано с тем, что за годы президентства Байдена ключевым его политическим вызовом стала именно тема Украины и помощи Украине.

Следовательно, часть республиканцев хочет использовать Украину как фактор разбалансировки системы, сбивания рейтингов демократов и дестабилизирующий фактор в избирательной кампании, которая уже несется в полную силу. Поэтому им очень выгодно, чтобы украинский пакет голосовался отдельно. Они хотят тянуть с этим очень долго, чтобы превратить поддержку Украины в политический кризис внутри США.

Кроме рисков затягивания оказания помощи Украине, также есть риск уменьшения самого финансирования. Другая угроза, пожалуй ключевая, которая есть сейчас, кроме не-голосования или затягивания голосования пакетов, это вопрос войны в Израиле. Если она превратится из регионального конфликта в конфликт с участием других арабских стран, то это совсем отвлечет внимание от Украины.

С начала полномасштабного вторжения Украина приложила много усилий для сохранения фокуса внимания мирового сообщества, апеллируя к тому, что более важного вопроса для международной политики нет. После начала войны в Израиле возник вопрос о том, на кого стоит больше обращать внимание. То и самый спикер Джонсон, заявил, что Израиль сейчас "больше актуален". Однако этот тезис не имеет ничего общего с реальной ситуацией, а сравнение Украины и Израиля является неадекватным. Ведь от проигрыша любой из этих стран будущее мирового сообщества будет определено на ближайшие десятилетия не лучшим образом для демократического мира.

Кроме того, очень контраверсионной и опасной для Украины является вчерашняя статья в американском TIME. Однако, в ней был хороший момент о том, что на американских конгрессменов не подействовало заявление Зеленского о том, что Украина проиграет, если не получит оружие. Это имеет определенное рациональное зерно. И мы должны сейчас перепрофилироваться из заявлений об этом на тезисы, которые близки американскому политикуму в экономическом и политическом планах. Мы должны искать аргументы в пользу того, что победа Украины является сверхвигодной для США и всего мира в контексте экономического роста, продовольственной безопасности, возможности инвестиций и тому подобного.

По поводу краткосрочной перспективы по американской помощи Украине у нас все более-менее нормально. Потому что до недавнего времени мы еще имели около 5 млрд долларов поддержки до конца года. Это та сумма, которая может помочь нам к декабрю обеспечить фронт необходимым и относительную экономическую стабильность.

Что касается долгосрочной поддержки, то даже республиканские депутаты понимают, что поддерживать Украину необходимо. И даже суперпротрамповские политики заявляют о том, что поддержка Украине продолжится. Однако, есть риск того, что они будут инициировать уменьшение финансирования для Украины.

Здесь есть другой предохранитель от таких движений со стороны США и уменьшение финансирования - это гарантии безопасности, о которых Украина сейчас ведет переговоры со Штатами. Если это решение будет принято парламентом до выборов, то это бы означало, что независимо от изменения политической конъюнктуры в США Украина будет получать необходимую помощь на стабильном уровне и иметь стабильный запас прочности от наших партнеров на ближайшие несколько лет. Но сейчас есть большая угроза, что до выборов в Штатах эти переговоры не завершатся.

Но все же адекватная прогрессивная часть американского политикума - это большинство. Это те люди, которые все же за помощь Украине, за сохранение финансирования и поддержку нашей обороноспособности. Вопрос в том, как на это наложится избирательная кампания, когда фокус внимания будет не только на Украине.

Несмотря на все сейчас у нас нет рисков полностью потерять финансирование. Есть только риски его уменьшения или затягивания оказания этой помощи. Потому что все же среднестатистический американский политик понимает, что финансирование Украины-в интересах Америки. И этот момент убережет Украину от потери поддержки от США.