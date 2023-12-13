Рассказываем, как проходит мобилизация ФОП в Украине 2023 и возможна ли бронь.

Многие украинцы ведут свою деятельность не через трудовой договор, а посредством оформления ФОП и не понимают, как ФОПу получить бронь от мобилизации, ведь призыв коснется не только самого человека, но и его сотрудников.

УНИАН выяснил тонкости процедуры.

Действует ли мобилизация в Украине 2023 для ФОПов

Адвокат Ростислав Кравец сослался на закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации и постановлению Кабмина №76" и рассказал для Факты ICTV, что ФОП не имеет права на отсрочку от мобилизации. Если он получил повестку или был призван в армию, то должен понимать, как дальше вести предпринимательскую деятельность и платить налоги.

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Мобилизация коснется не только его, но и его сотрудников - "выбить" для них бронь ФОП не может. Единственная возможность, при которой предпринимателю теоретически могут дать отсрочку от службы - это производство товаров или предоставление услуг, направленных на улучшение обороноспособности Украины, при условии, что договор оформлен с государственным заказчиком.

Повлияет ли мобилизация ФОП на ведение бизнеса

Кравец напомнил, что с начала полномасштабного вторжения многие предприниматели были призваны в ряды ВСУ, однако продолжили свою деятельность.

Ликвидировать действующий ФЛП мобилизованный предприниматель не обязан. Также не запрещается во время службы регистрировать новый. Вопрос лишь в том, разрешено ли будет фактически осуществлять предпринимательскую деятельность через этот ФЛП и получать за это деньги.

Мобилизация не является причиной для выхода из статуса ФОП, но вести деятельность нельзя. Исключение - после мобилизации предприниматель стал военным должностным лицом ВСУ или другого военного формирования. В целом, предпринимательскую деятельность в свободное от службы время закон не запрещает, только если это не вредит военным обязанностям.

Как мобилизация в Украине для ФОПа позволит платить налоги

Важным нюансом является тот факт, что мобилизация ФОП в Украине 2023 подразумевает освобождение от уплаты налогов, а именно:

освобождаются от начисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

единого налога;

от предоставления отчетности;

освобождаются от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) за себя.

Для того чтобы оформить это документально, ФОП должен подать в ГНС по месту регистрации копию военного билета или любого другого документа из ТЦК, где указаны данные о мобилизации, сразу после призыва или через 10 дней после демобилизации.

Такое освобождение не зависит от наличия наемных работников, формы налогообложения, а также группы и ставки единого налога.

Что делать с работниками, если настигла мобилизация

Мобилизация ФОП обязывает подумать не только о себе, но и о сотрудниках. ГНС утверждает, что если в период службы предприниматель продолжает вести деятельность, то он может делегировать задачу по выплате зарплаты работникам на другое лицо. Это же доверенное лицо может удерживать из заработной платы (или других доходов) наемных работников НДФЛ, военный сбор и ЕСВ, но уплатить налоги обязан сам ФОП в течение 180 дней с даты демобилизации. Если предприниматель решит разорвать трудовой договор с сотрудниками, он может это сделать беспрепятственно.

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