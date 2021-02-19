Канцлер Германии заявляет, что в рамках трансатлантического партнерства необходимо иметь общую жесткую повестку дня по РФ.

Канцлер Германии Ангела Меркель констатирует отсутствие прогресса в воплощении Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время выступления на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в онлайн-режиме с участием президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Джо Байдена.

Глава немецкого правительства заявила, что трансатлантическое партнерство имеет важные задачи, и поэтому необходима общая стратегия для решения этих задач.

"Одна из таких задач - это наши отношения с Россией. Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы на самом деле не достигли никакого прогресса в последние годы. Минский процесс является дипломатическим инструментом, который можно использовать, но он не был успешным. Россия неоднократно вызывала гибридный конфликт", - подчеркнула Меркель.

"Нам нужен строгая повестка дня, общая повестка дня по России. С одной стороны, мы должны предложить сотрудничество, но с другой - мы должны быть четкими относительно разногласий, которые у нас есть. Я могу только согласиться с президентом США о вопросах сильного Европейского Союза", - подчеркнула Меркель.

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Минские соглашения: что известно

После оккупации Россией Крыма и Донбасса ЕС ввел против РФ ряд политических и экономических санкций.

12 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе при участии в то время президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских соглашений, достигнутых в сентябре 2014 года. Этот комплекс мер подписали участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины и отвода всего тяжелого вооружения с украинской территории. Предусмотрен обмен и освобождение всех заложников и проведение местных выборов на Донбассе.

В марте 2015 года ЕС привязал ввод санкций против РФ к выполнению российскими властями Минских соглашений.

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Автор: Виталий Саенко