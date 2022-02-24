Артем Семенихин заверил, что Конотоп не сдается под натиском врага

Российские войска обстреливают Конотоп из "Градов" и минометов. Замечена большая колонна российских танков.

Об этом рассказал городской глава Конотопа Артем Семенихин в эфир телеканала "Украина 24".

"По нашим подсчетам, с боку Бурыни идет колонна примерно в 400 танков. С боку села Казацкое – примерно 94 единицы. Они пробовали зайти со стороны села Казацкое – это почти пригород Конотопа. Ситуация очень горячая. В городе танков еще нет, но везде слышно, как разрываются снаряды "Градов", минометов, но Конотоп держится", - рассказал Семенихин.

По его словам, часть людей выехала из Конотопа, из-за чего утром были очереди на заправках, но топливо и продукты в городе есть. При этом он подтвердил, что российские войска зашли в Сумы.

"В Сумах на химпроме стоят танки, Бурынь оккупировали и повесила флаг, Путивль – так же. Мы боремся за трассу на Киев", - объяснил глава Конотопа.