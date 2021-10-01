Так называемые "республики" создают "единое экономическое пространство" по российскому законодательству.

Российские наемники начали демонтаж "таможенных постов" между оккупированными РФ частями Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщают ресурсы боевиков.

С 1 октября "таможенный комитет ЛНР" прекратил осуществлять таможенный контроль товаров и транспортных средств на границе с ОРДО "в рамках реализации договора" о создании "единой таможенной территории" и развития "экономической интеграции" между оккупированными частями восточных областей.

С проезжей части в 10:00 начали убирать заграждения и ограничительные знаки. С донецкой стороны оккупанты проводят такие же действия.

Читайте такжеРоссийские оккупанты утром обстреляли Авдеевку – соцсети"Таможня" между ОРДО и ОРЛО есть на всех четырех автомобильных пунктах пропуска: "Дебальцево", "Снежное", "Никишино" и "759-й км трассы М-03".

В рамках "договора" так называемые незаконные "республики" вводят "единый таможенный тариф", единый порядок регулирования "внешнеторговой деятельности", унифицирование "законодательства" в сфере таможенного регулирования и прочее.

Россия начала вооруженную агрессию против Украины в 2014 году, захватив отдельные территории Донецкой и Луганской областей и оккупировав Крым.

Ряд стран мира осудил действия Москвы и ввел против должностных лиц РФ и предприятий санкции. Также мир не признает Крым за Россией и считает власть ОРДЛО оккупационной и управляемой из Кремля.

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Автор: Яна Ставская