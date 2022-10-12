Бронежилеты из спецстали, которую производит Метинвест, бесплатно передают бойцам Национальной гвардии, силам ТРО и ряду подразделений ВСУ, которые защищают независимость страны на передовой.

С начала полномасштабной войны в рамках инициативы акционера "Стальной фронт" на предприятиях Группы Метинвест изготовлены и передаются военным 150 тысяч бронежилетов. Это каждый десятый бронежилет, который защищает военных, заявили в компании.

"С 24 февраля у всех нас одна цель – сделать все, чтобы Украина выстояла и одержала победу в войне. Каждый бронежилет, сделанный на наших заводах, защищает украинских воинов и приближает эту победу. Это наш Стальной Фронт. И я благодарю всех работников Метинвеста, которые ежедневно отдают все силы ради нашей общей победы. Мы изготовили 150 тысяч бронежилетов, они уже сохранили тысячи жизней наших военных, спасателей, медиков, коммунальщиков. Мы не планируем останавливаться и дальше будем делать все, чтобы приблизить победу Украины. И мы обязательно одержим победу" - прокомментировал передачу бронежилетов Ринат Ахметов.

Бронежилеты из спецстали, которую производит Метинвест, бесплатно передают бойцам Национальной гвардии, силам ТРО и ряду подразделений ВСУ, которые защищают независимость страны на передовой. Также защиту начали передавать работникам коммунальных служб, аварийным бригадам и специалистам ГСЧС, которые ликвидируют последствия вражеских обстрелов в прифронтовых городах.

Видео дня

Мощности Метинвеста позволяют еженедельно изготавливать до 20 тонн бронестали. В компании отмечают, что для организации внутреннего производства в таких объемах пришлось искать альтернативу бронестали Азовстали и везти прокат из-за рубежа. Для этого Метинвест-СМЦ наладил поставки соответствующего металла из Европы и Турции и передал его производителям брони. Еще весной общий объем импортной стали по контрактам составил более 600 тонн.

Спецсталь Метинвеста также подходит для защиты техники-фронтовых автомобилей, машин снабжения, скорых, эвакуационного транспорта и тому подобное. Сейчас на складах Метинвеста есть достаточное количество пластин спецназначения, чтобы по запросам предоставлять металл для усиления пулестойкости машин, работающих в горячих точках.

Всего с начала полномасштабной войны бизнесы Рината Ахметова направили на помощь Украине в войне с Россией 3 млрд грн.