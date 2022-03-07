Появилась запись разговора оккупанта с мамой.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в своем Telegram-канале очередную запись разговора российского солдата с мамой, который перехватили украинские спецслужбы.

Оккупант жаловался маме, что украинские военные не дают им бомбить города.

"После того, как не получилось в Чернигов зайти, мы в деревне в оборону сели. Недооценили мы маленько, как говорится. Города целые, не дают просто бомбить города", - сказал оккупант.

Кроме того, мама российского солдата сказала сыну, что по российскому телевидению о военных ничего не говорят.

Вас также могут заинтересовать новости: