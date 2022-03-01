Волноваха переживает катастрофу в эти минуты из-за российских сволочей.

Волноваху и тысяче ее мирных жителей стирают с лица земли, эвакуация невозможна из-за беспощадных, непрекращающихся обстрелов.

Об этом рассказал волонтер для корреспондента УНИАН.

"По Волновахе люди бегают, переступая через трупы. В одном из подвалов обрушилась плита. Мужчине перебило ноги. Он истекал кровью на глазах жены и ребенка. Помощи ждать неоткуда. Обстрелы днем и ночью. Центр разрушен полностью. Электричества нет, связи нет, водоснабжения нет. Дети с родителями уже несколько дней сидят в подвалах многоэтажек, вода и еда заканчиваются, или закончились. Люди выскакивают отправить смс, в поисках воды перебегают из укрытия в укрытие. Бегут переступая через трупы. Люди идут по 5 километров пешком под обстрелами", - говорит руководитель офиса гуманитарной миссии "Пролисок – Волноваха" Владимир Веденин.

Обсуждается "зеленый коридор", без него массовая эвакуация невозможна. Железная дорога разрушена. Трассы обстреливаются. Город стирают с лица земли вместе с детьми, стариками, больными.

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