Подробности происшествия пока неизвестны.

Утром в понедельник, 7 марта, оккупированный Луганск проснулся от мощного взрыва.

Как сообщил ряд Телеграм-каналом, в городе взорвалась нефтебаза. Она уже несколько лет не работает.

"В "ЛНР" несколько минут назад взорвали, предварительно, нефтебазу. Сообщается, что она уже несколько лет приостановлена", - первым сообщил Телеграмм-канал "Украина сейчас".

Напомним, с самого утра 7 марта оккупанты ударили по Николаеву из реактивных систем залпового огня. Соответствующую информацию "Суспильне" сообщило ориентировочно после 5:15 по Киеву.

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