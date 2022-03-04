Пленные россияне исполнили гимн Украины / скриншот
Четверо российских оккупантов, попавших в плен, спели отрывок национального гимна Украины.
Видео появилось в сети.
На кадрах четверо пленных с завязанными глазами исполняют гимн Украины. В конце автор ролика выкрикивает "Слава Украине", а пленные вежливо отвечают "Героям Слава".
Голос за кадром выкрикивает "Путин...", а русские добавляют "х*йло".
Гимн Украины в исполнении квартета пленных военных РФ
Ранее работники Службы безопасности Украины задержали украинского военного, который перешел на сторону оккупанта во время оккупации Крыма в 2014 году. Он в составе гаубично-артиллерийского дивизиона РФ вторгся в Украину.