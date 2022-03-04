Кроме того, россияне рассказали публике, кто их президент.

Четверо российских оккупантов, попавших в плен, спели отрывок национального гимна Украины.

Видео появилось в сети.

На кадрах четверо пленных с завязанными глазами исполняют гимн Украины. В конце автор ролика выкрикивает "Слава Украине", а пленные вежливо отвечают "Героям Слава".

Голос за кадром выкрикивает "Путин...", а русские добавляют "х*йло".

Ранее работники Службы безопасности Украины задержали украинского военного, который перешел на сторону оккупанта во время оккупации Крыма в 2014 году. Он в составе гаубично-артиллерийского дивизиона РФ вторгся в Украину.

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