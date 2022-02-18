Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций на Донбассе.
Об этом он написал в Twitter.
"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операций Украины или любых диверсий на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию", - заявил Кулеба.
Ранее оккупанты обвинили Украину в "попытке подрыва емкостей для хранения аммиака на заводе в Горловке".
Обострение на Донбассе: что известно
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование, а также ранены два гражданских лица.
Кроме того, во время обстрела Станицы Луганской было повреждено здание детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушено два частных дома. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии.
Также вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы газопровод и частный дом.
После обстрелов школы и садика оккупационные и российские СМИ начали распространять сообщения о том, что населенные пункты были обстреляны с украинской стороны.