Глава МИД заявил, что Украина предана дипломатическому урегулированию конфликта.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций на Донбассе.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операций Украины или любых диверсий на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию", - заявил Кулеба.

Ранее оккупанты обвинили Украину в "попытке подрыва емкостей для хранения аммиака на заводе в Горловке".

Обострение на Донбассе: что известно

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование, а также ранены два гражданских лица.

Кроме того, во время обстрела Станицы Луганской было повреждено здание детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушено два частных дома. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии.

Также вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы газопровод и частный дом.

После обстрелов школы и садика оккупационные и российские СМИ начали распространять сообщения о том, что населенные пункты были обстреляны с украинской стороны.

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