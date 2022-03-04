Кровавые преступления "простых россиян" в Украине

Сколько бы в Кремле не заявляли о проведении в Украине "специальной операции" и исключительно "точечным ударам" по военной инфраструктуре, на деле весь мир видит, как сумасшедший правитель РФ и преступная шайка его прихлебателей развязали кровавую войну в центре Европы. А "простые россияне", которые выполняют преступные приказы, планомерно уничтожают мирные украинские города.

В первый день весны министр обороны России Сергей Шойгу, в который раз рассказал россиянам сказку о том, что российская армия продолжает "спецоперацию" в Украине (хотя большинство тех, кто сдался в плен украинцам, плачут, что были "на учениях", и как оказались в чужой стране – ни сном, ни духом), а действия этих современных фашистов "не направлены на оккупацию Украины". Более того, что эти "миролюбивые люди" на танках и БТРах, истребителях и боевых кораблях нисколько не вредят мирным жителям, поскольку уничтожают только объекты военной инфраструктуры.

На деле это наглая ложь. И примеров тому – масса.

Борьба с жилыми кварталами, церквыми и мертвыми Бабьего яра

Если военные преступники доживут до суда, им придется, например, объяснить, какую именно "военную инфраструктуру" они уничтожали в Киеве, направив ракеты в телевизионную вышку. В результате обстрела погибли пять человек – простые прохожие, мирные жители. И цинизм российских "освободителей" Украины от "нацизма", существующего только лишь в их головах, в том, что ракеты попали по Бабьему яру – всемирно известному памятнику жертвам нацизма.

Главный раввин Киева и Украины Яаков Дов Блайх уже обратился к мировому еврейскому сообществу: "В Бабьем Яру в 1941 убиты сотни тысяч человек, большинство из которых были евреями. После войны память о жертвах Бабьего Яра была уничтожена советской властью… Российские ракеты расстреляли их в третий раз".

Более того, российские ракеты разрушили часть старого военного кладбища, на котором покоились участники обороны Киева, начиная с Первой мировой, в том числе 100 героев Советского Союза, которых - на публику - в России так чтят.

Российским захватчикам придется объяснить, что именно они "защищали" в Украине, уничтожая древний город Чернигов – разрушая бомбежками памятники архитектуры и православные храмы мирового уровня. Не говоря уже о том, что прицельно обстреливали крупнокалиберными ракетами жилые кварталы.

"Здесь нет ни одного военного объекта! Рядом только больницы, несколько школ и детских садов, десятки многоэтажек", - возмущены жители города.

"Похожие разрушения Чернигов получил во время бомбардировки нацистами в августе 1941 года, - отметил мер города Владислав Атрошенко. – Теперь аналогичные преступления против человечества совершает российская армия".

Как выглядят "точечные удары по военной инфраструктуре" в деталях могут рассказать и жители спальных районов десятилетиями русскоязычного Харькова. Баллистические ракеты, РСЗО "Смерч", фугасные бомбы, бомбардировка жилых кварталов и центральной площади… Какую именно "военную инфраструктуру" "украинских нацистов" пытались уничтожить россияне?

"Российский самолет, летает над Харьковом и пускает ракеты в жилые дома! За сегодня жертв столько, сколько не было за последние 100 лет! Даже немцы в 1942 году, когда оккупировали Харьков, не принесли такое разрушение городу, как Россия за один день!", - написал у себя на странице в одной из соцсетей житель города Владислав Федоров.

В результате ракетных ударов разрушены многоэтажки, школы, детские сады. Погибли десятки харьковчан, в том числе дети. Большинство горожан вынуждены в прямом смысле жить в подвалах.

"Восьмой день войны. Мой город стоит, как Брестская крепость и будет стоять, как Сталинград. Надеюсь "освободители" из РФ и Беларуси помнят эти города? Они разрушают мой город, убивают мирных жителей, уничтожая жилые кварталы… Весь исторический центр разрушен. Здания, которым 200-300 лет, которые не тронули фашисты во время Второй мировой…", - сокрушается известный харьковский бизнесмен и меценат Юрий Сапронов, но добавляет: "Мы выстоим, харьковчане!".

Конечно, можно все отрицать и повторять за российскими пропагандистами, что, мол, это как раз "украинские националисты" обстреливают украинские города. Но доказательством обратного остаются десятки ракет и сотни их останков – сделано в России.

"Освободили" до гуманитарной катастрофы

Можно предположить, что российским летчикам и артиллеристам убивать украинцев легко: навел ракеты на координаты, пульнул, и живешь себе дальше. Но кровь мирных жителей украинских городов, которые не звали себя "освобождать" - в равной степени и на руках президента РФ Владимира Путина, и на руках исполнителей его имперских прихотей.

На своем "Нюрнберге" у россиян не выйдет взывать и к гуманизму судей. Ведь сами они не были гуманны, когда расстреливали "скорую помощь" под Херсоном, или минировали жилой частный сектор областного центра. Не были гуманны, когда обстреливали детский сад в Ахтырке на Сумщине и детский дом в Ворзеле под Киевом, расстреливали гражданских, которые пытались вырваться из зоны боевых действий…

"Все, кто совершает тягчайшие преступления против мирных жителей, — не избегут ответственности. Органы прокуратуры и правопорядка продолжают фиксировать и расследовать военные преступления, которые совершают вооруженные силы РФ", — отметила генпрокурор Ирина Венедиктова.

На днях представитель Минобороны РФ, генерал Игорь Конашенков заявил, что "Россия не начинала военные действия, Россия их завершает… Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны Киевского режима в адрес России, и Россия это сделает". Жаль, что при этом он не рассказал, чем конкретно России угрожали Мариуполь или Херсон (кроме как патологическим желанием рашистов пробить коридор из Крыма в "Л/ДНР" ракетные обстрелы этих городов и попытки их захватить не объясняются ничем), курортный Ворзель под Киевом или спокойные пригороды столицы Буча и Ирпень.

Рано или поздно россиянам придется ответить и за гуманитарную катастрофу в разрушенной до основания Волновахе, откуда они не разрешают вывезти людей в безопасность. Вместо того, чтобы дать "зеленый коридор", они, в угоду российской телекартинке, планируют свой "коридор" - на территорию РФ.

Невозможна эвакуация и из захваченного агрессором города Счастье, которое, чтобы "взять", пришлось сначала разрушить обстрелами на 80%. Русские не дают вывезти жителей их города, находящегося на грани гуманитарной катастрофы, обстреливая автобусы "Градами". При этом, по словам руководителя Луганской ОГА Сергея Гайдая, пока украинцы хотят уехать, российские военные мародерствуют – "взламывают магазины, забирают продукты" - и не идут на контакт для вывоза людей даже с международными организациями, которые работают под эгидой ООН.

Война – это мир?

Обе палаты российского парламента намерены собраться на экстренное внеочередное заседание 4 марта. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, это может быть связано с тем, что россияне уже начинают что-то подозревать, ощущая на себе антироссийские санкции. И выходом российская власть, вероятно, видит "превентивное введение военного положения в РФ". Это, мол, позволит ввести тотальный запрет на митинги (граждане РФ, как послушные овечки, подали заявки на проведение антивоенных митингов 6 и 12 марта) и отключить связь с внешним миром.

Но даже закрывшись от всех "железным занавесом", нести ответственность за совершенные преступления придется. И речь не только о антироссийских санкциях.

Во-первых, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину. По словам прокурора МУС Карим Хана, он получил обращение от 39 стран о ситуации в Украине, что позволило начать расследование "любых прошлых или текущих утверждений о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных в любой части Украины любым лицом", начиная с 21 ноября 2013 года.

"Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования", - сказал главный прокурор.

О документальных свидетельствах (фото, видео, документы, свидетельства очевидцев) военных преступлений рашистов (убийствах мирных жителей, варварских ракетно-бомбовых и артиллерийских ударах по больницам, школам, жилым домам и другим гражданским объектам) можно сообщить на электронный адрес [email protected] .

Во-вторых, Украина обратилась в Европейский суд по правам человека с заявлением о введении предыдущих мер в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда по Российской Федерации, требуя, среди прочего, "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов, включая жилые дома, частные автомобили, автомобили скорой помощи и другие специально защищенные гражданские объекты, такие как школы и больницы на территории Украины". И ЕСПЧ уже принял неотложные временные обеспечительные меры, а также приказал России "воздерживаться от военных атак против гражданских лиц и гражданских объектов, в том числе жилых домов, аварийно-спасательных транспортных средств и других гражданских объектов, которые пользуются защитой, - школ и больниц, а также немедленно обеспечить безопасность медицинских учреждений, персонала и машин скорой помощи на территории, которая подвергается нападению или находится в осаде российских войск".

"Суд не просто запретил России использовать оружие против гражданских объектов, а полностью воспроизвел основное требование Украины… Конечно, Россия не выполнит эти требования. Но сейчас любой удар по гражданской инфраструктуре будет прямым нарушением предписаний ЕСПЧ. Что значительно облегчит доказательство нарушений, взыскание компенсации и приблизит #KharkivTribunal", - отметил советник министра юстиции Иван Лищина.

В-третьих, украинцы начали сбор доказательной базы для будущих трибуналов. В частности, на электронный адрес [email protected] можно отправлять описание преступлений рашистов в таком формате: когда произошло событие (дата, время); где это случилось (максимально точный адрес); обстоятельства (что именно произошло, какое оружие было использовано, почему считаем, что виноват агрессор); описание жертв и разрушений; фото/видео для подтверждения обстоятельств; краткое свидетельство от юриста, если он был непосредственным свидетелем или от другого свидетеля с указанием паспортных данных свидетеля; если есть альтернативная версия происшествия от "северных соседей", то объяснение, в чем она состоит и почему она неверна.

"Конечно, того или иного пункта из перечисленных может и не быть, но лучше пытаться выполнить все или большинство из них… Если есть хотя бы небольшие сомнения в том, произошло ли событие и было ли оно именно таким, то лучше не слать инфу вообще – лучше меньше, но лучше", - отмечает Иван Лищина.

УНИАН понимает, что открыть глаза соучастникам этих преступлений, проживающим в Москве, Питере, Екатеринбурге или Улан-Удэ (в принципе, любом населенном пункте России), помогут только жесткие санкции и возвращение РФ в каменный век, но документировать злодеяния современных фашистов не прекращает. Рано или поздно все это пригодится в международных судах. И отпетлять никому не удастся. Наш посыл к гражданам РФ: учите слова "репарация" и "контрибуция". Пригодятся.

Татьяна Урбанская