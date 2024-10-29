Когда в Украину придут первые морозы, с ними на наши населенные пункты из России могут полететь и ракеты.

Вполне возможно, что это произойдет в ноябре, ведь в этот период будет серьезная нагрузка на нашу энергосистему из-за погодных условий. И РФ снова, преимущественно, будет атаковать энергетику. При этом не стоит исключать, что параллельно враг будет бить по авиабазам, по гражданской инфраструктуре, в частности, по объектам водоснабжения и водообеспечения, гражданским аэродромам (хотя они у нас и не работают).

Скорее всего, россияне будут комбинировать дроновые и ракетные удары. И многие вызовы этой зимой будут связаны именно с количеством воздушных целей одновременно в нашем небе. Враг может синхронизировать удары таким образом, чтобы наши средства ПВО были слишком загружены.

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БПЛА - это отвлекающий элемент при ракетных атаках. Сейчас россияне используют не только дроны-камикадзе, но и дроны-приманки, к примеру, "Герберы", которые на радарах имитируют "Шахед-136".

Уже сейчас каждую ночь они летают вместе, и эти дроны-приманки должны отвлекать внимание на себя, чтобы "Шахеды" прорывали украинскую систему ПВО: куча однообразных целей в воздушном пространстве рассредоточивает внимание наших защитников. Ведь, фактически, из 100-120 дронов большинство сделаны, буквально, из пенопласта. И сбить их непросто - приманки небольшие, они лишь имитируют крупный БПЛА.

При этом, к сожалению, россияне могут эти кустарные приманки производить в больших количествах ежедневно.

Кроме того, стоит упомянуть и новые подходы врага к воздушным атакам, когда кроме использования большого количества приманок, происходят также попытки интегрировать управление "Шахедами" в системе реального времени. То есть, не отправлять полетное задание в пошаговом режиме, а иметь возможность в режиме реального времени менять направление полета, маневрировать.

Речь идет об установке камер, которые позволяют пилоту ориентироваться. Поэтому не исключено, что воздушные атаки могут происходить не только ночью, но и в светлое время суток, когда оператор БПЛА может видеть ситуацию через видеокамеру, маневрировать, понимая, где именно объект.

Если к этой картине добавить еще и ракеты, то это может стать серьезным испытанием для наших средств ПВО.

Но и мы уже набрались опыта. Сейчас мы уничтожаем воздушные цели с использованием средств, которые не задействовали в 2022-2023 годах. В частности, с помощью РЭБ "подавляем" вражеские дроны и ракеты. Также можем говорить об охоте наших дронов за российскими, их перехвате. Это один из элементов, который набирает обороты и популярность в использовании.

Мы не стоим на месте, но и вызовы для нас в этом году будут серьезнее. В 2022 году россияне многое делали непрофессионально.

Даже рано начали удары по энергетической системе. Но сейчас они в этом разбираются хорошо.

Россияне многому научились. Сброс КАБов, обстрелы из артиллерии, удары дронами-камикадзе и новый вид террора государства-агрессора - охота FPV-дронов за мирным населением, удары даже по детям... Все это направлено на запугивание гражданского населения в Украине, попытки посеять панику, стимулировать такие настроения, чтобы люди хотели скорейшего завершения войны на любых условиях...

Этим летом мы уже наблюдали более синхронизированные удары различными типами средств поражения. Поэтому с наступлением холодов можем ожидать более масштабных испытаний.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"