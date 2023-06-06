Комбат Игорь Шепетин: Бахмут "перемолол" ЧВК "Вагнер", можете в этом не сомневаться

Командир 135-го отдельного батальона 114-й бригады ТРО, подполковник Игорь Шепетин, который лично защищал Бахмут вместе со своими бойцами, под звуки непрекращающихся обстрелов в соседнем городе Часов Яр, рассказал УНИАН об оперативной обстановке на этом направлении, "психах" из ЧВК "Вагнер" и отсутствии чести у российских бойцов и командиров.

Игорь, можно ли сейчас подбить итоги вражеских потерь в Бахмуте?

Подразделения ЧВК "Вагнер" и морской пехоты РФ были, я думаю, "приятно" удивлены нашим противодействием им. Очень много людей, если их так можно назвать, которые пришли на нашу землю, остались там, в этих зданиях. Об этом тоже будут еще много говорить, но мы сможем подбить эту статистику чуть-чуть позже.

Что вас больше всего удивило в тактике врага в Бахмуте?

Враг шел в атаку, несмотря на потери. Нас удивляло, что мы уничтожали "вагнеровцев", а они продолжали идти небольшими группами, мы их называли "психами". Иногда они забегали в любое здание даже без оружия - со связью, с рацией - и уже дальше корректировали основные группы. Передавали информацию о количестве обороняющихся в зданиях, есть ли в них кто-то или нет. Чисто наблюдение и корректировка основных сил.

Я за пару часов наблюдал лично, когда мы уничтожали группу из 8-10 человек, а буквально через несколько часов опять такая же группа по такому же маршруту заходит и пытается закрепиться. Опять мы уничтожаем их, видим, что есть там раненые - кто выползает, кого выносят - и снова, и снова такой вал.

У них была цель - любой ценой взять Бахмут. Они ставили себе какие-то сроки, но все сроки мы им сорвали. У них не получилось это сделать ни 1 мая, ни 9 мая. Но они уже научились воевать. Это не те ребята, которых первое время было легче уничтожать. Они уже научились на своих ошибках, ценой своей крови, военнослужащих, наемников. Спецподразделения, которые имеют опыт, они их берегут и не кидают на разведку какую-то, чтобы выявить наши огневые точки. Но этих людей осталось очень мало, единицы. Оккупанты их берегут для того, чтобы они передавали опыт. В основном, как мясо, они кидают рядовых граждан РФ, кидают заключенных, которых вербуют и обещают золотые горы и свободу. Тех, кого не жалко!

Приуменьшил ли количество убитых "вагнеровцев" Пригожин, назвав цифру в 20 тысяч убитых?

Конечно уменьшил. Я думаю, после того, как они посмотрят в том числе и мое интервью, и комментарии наших военнослужащих, все станет понятно. Вы можете врать, вы можете рассказывать о том, что у вас минимум потерь, но народ не обманешь. Это вранье, чистое вранье в глаза! Реально посмотрите своим людям в глаза и назовите им те цифры и те потери, которые вы озвучиваете в СМИ. Имейте честь и совесть! Но это не про них, к сожалению.

Можно ли сказать, что ЧВК "Вагнер" в том виде, в котором она была полгода назад, перестала существовать? И есть ли у нее шанс возродиться, либо политическая ситуация не позволит?

Бахмут "перемолол" ЧВК "Вагнер", можете даже в этом не сомневаться. Все будет зависеть от того, как будут развиваться боевые действия, как будем действовать мы. Куда их передислоцируют. Будет ли у них время на восстановление. Вы же видите, Пригожин ищет для себя какие-то политические цели. Вот, кому был интересен Бахмут? Тут пионер такой бравый объявился и сказал, что он сейчас к конкретным срокам с бравыми наемниками может выполнить любую задачу. Но не получилось!

Есть ли отличия тактики ведения боя у "вагнеровцев" и регулярных войск РФ?

Безусловно, есть отличия в тактике, подходе и отношении. Я не понимаю тех офицеров ВС РФ, которые воюют вместе с "зечьём" - с людьми, которые вчера еще убивали ваших же граждан и насиловали ваших же женщин. Сегодня вы приходите за деньги на чужую землю и пытаетесь кого-то тут освободить. Выполнить какую-то денацификацию. Это абсурд просто. Я не понимаю, кто в это верит, кто до сих пор пытается аргументировать свои действия какими-то высшими целями кого-то освободить. Посмотрите вокруг! Кого вы освободили? Люди жили спокойной жизнью…

Что вы думаете по поводу заявлений Кадырова об отправке его батальонов на Донбасс?

Если Кадыров хочет комментировать события в Бахмуте, пускай приезжает в Бахмут и пробует тут их комментировать. Рассказывать, что его "бравые" бойцы, где-то находятся, чем-то там занимаются, бегают, снимают видосики, тик-токи… Рассказывать можно много, это же не мешки ворочать.

Мы видели "кадыровцев" небольшими группами, возможно, они там приданы каким-то силам или пытаются поддерживать свой боевой опыт - перенимать, учиться, наблюдать. Опят же, поддерживать тик-ток войска и показывать, что они где-то там воюют. Но снимать видосики и воевать - это разные вещи. Вся основная масса кадыровских бойцов - это сотрудники их полиции, правоохранительных органов, которые не имеют специальной военной подготовки. Их задачи здесь, для меня лично, непонятны. Возможно, на захваченных территориях их задача - издеваться над нашими гражданами, ставить свои блокпосты и пытаться забрать у людей последнее, что у них есть, при выезде на подконтрольную Украине территорию.

Меняется ли сейчас под Бахмутом интенсивность ведения боевых действий?

Интенсивность артиллерийских обстрелов не уменьшилась. Вражеская артиллерия пытается вычислить наши позиции, мы тоже, конечно, отвечаем взаимностью, наблюдаем за противником и даем ему достойный ответ. Сейчас акцент немного сместился с Бахмута на Часов Яр, но пока не видим никакого скопления живой силы противника для того, чтобы враг мог проводить какие-то активные действия. Что касается наших активных действий, то, я думаю, у военного командования есть достаточно опыта, сил и средств, чтобы та развязка, которую все ждут, наступила. Уверен, что она наступит и все вопросы будут сняты.

После того, как активные боевые действия в Бахмуте закончились, может ли возобновиться такая же интенсивность?

Вполне может возобновиться все в очень быстрые сроки. В Бахмуте я увидел такую динамику боевых действий, которую не видел нигде. За час могла поменяться обстановка по нескольким направлениям - как в одну сторону, так и в другую. Поэтому все может поменяться очень быстро. Из того, что я могу озвучить: чтобы переломить ход событий у нас хватит сил и средств, потому что мы еще не использовали свои резервы, в отличие от РФ.

Насколько оккупантам будет сложно защищать Бахмут, учитывая, что город полностью уничтожен?

Мы не наблюдаем никакой активности и скопления вражеского личного состава, они даже не пытаются там закрепиться или найти какие-то более выгодные позиции для проведения каких-то наступательных действий. Мы понимаем для себя, что город Бахмут как таковой им вообще не нужен.

Прокомментируйте ситуацию с видео, которое снял Пригожин на фоне вашего погибшего бойца, гражданина США Николаса Маймера. Зачем такое видео снимали? Что бы вы хотели передать Пригожину в связи с этим?

Николас был настоящим другом нашего подразделения и всего украинского народа. Мы благодарны за то, что есть такие граждане США, которые не только поддерживают нас морально, но и поддерживают нас, находясь здесь, воюя на нашей стороне. Николас был настоящим патриотом. Это большая для нас потеря. Он был очень опытным военнослужащим и с первых дней войны пришел к нам для того, чтобы поделиться своим опытом. Он работал в нашем учебном центре и качественно передавал тот опыт, который у него был.

Николас погиб как настоящий воин. Это отметил и холуй Пригожин, который зачем-то дал команду раздеть его и вынести тело в совершенно другое место. Они не вели съемку с того места, где он погиб. Мы прекрасно ориентируемся в этих зданиях и это все "постановка"…

Издеваться над телами даже врагов, переносить их для какой-то съемки - это ниже человеческого достоинства и не делает никому чести. Но я повторюсь: понятия чести, достоинства у людей, которые пришли на чужую землю убивать ради денег - об этом речь даже не идет.

Что для вас будет означать слово "победа", какой вы ее видите?

Тяжело вместить все эмоции и чувства, которые мы вкладываем в слово "победа", спустя год такой серьезной большой войны. Хотелось бы получить максимум для нашей страны - вернуть максимум наших территорий и сохранить максимум жизней наших граждан, не только военных, но и гражданских людей. Люди строили, жили, мечтали. Мы, когда заходим по долгу службы в такие разрушенные помещения, видим, как люди жили раньше, как здесь кипела жизнь, был детский смех. И все это уничтожено РФ. Хочется сказать им: "Идите домой, нам ничего от вас не надо, у нас было все хорошо до того, как вы пришли, и когда вы уйдете, у нас будет еще лучше".

Дмитрий Ключко

Дмитрий Ключко