Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что мародеров будут обезвреживать без предупреждения.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Киевской городской госадминистрации.
"Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения!",- отметил мэр.
Кличко призвал киевлян обращаться к правоохранителям и военным как только видите подозрительных людей, мародеров.
"Мы должны сплотиться, как никогда, дать отпор и провокациям в городе, орде, что сюда рвется", - отметил мэр, добавив, что военные, правоохранители, тероборона, неравнодушные киевляне делают сегодня все для обороны нашего города.