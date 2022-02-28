Мэр призвал жителей столицы сообщать о подозрительных людях и мародерах полицию и военных.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что мародеров будут обезвреживать без предупреждения.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Киевской городской госадминистрации.

"Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения!",- отметил мэр.

Кличко призвал киевлян обращаться к правоохранителям и военным как только видите подозрительных людей, мародеров.

"Мы должны сплотиться, как никогда, дать отпор и провокациям в городе, орде, что сюда рвется", - отметил мэр, добавив, что военные, правоохранители, тероборона, неравнодушные киевляне делают сегодня все для обороны нашего города.

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