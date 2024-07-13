Заявление Марии Захаровой о разрушении Киевской ГЭС и Каневского водохранилища - это непросто про шантаж.

Разумеется, первая мысль, которая приходит на ум: оккупанты готовятся к масштабному удару по этим объектам и заранее пытаются снять с себя вину за содеянное преступление такими заявлениями. Но мы живем не в средние века, чтобы такой примитивный прием сработал, и при совершении подобных ударов никто бы не подумал на россию.

Пытаются ли они запугать нас? Да. Но зачем и почему?

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В россии прекрасно понимают свое патовое положение, и именно поэтому через все возможные ей ресурсы - от говорящих голов уровня ЛОМ, до продажных политиков уровня "Орбан" - навязывают в информационном пространстве нарратив про мирные переговоры и "прекращение огня". И россия воздействует на усиление этого мнение исключительно ультимативными методами.

В мае, за месяц до начала саммита мира в Швейцарии, россия начинает наступление в Харьковской области, пытаясь всех запугать тем, что у нее достаточно сил, чтобы продолжать оккупацию новых территорий Украины и открытие новых фронтов. А потому: остановите это, пока у вас еще есть такая возможность, но исключительно на условиях Москвы. В результате, россия сама же себя загнала в ловушку на севере Харьковщины и показала ровным счетом обратный результат.

В июле, накануне юбилейного саммита НАТО, россия наносит террористический ракетный удар по Украине и приоритетом избирает для себя уничтожение гражданских целей.

Удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве - это ничто иное, как прямая угроза: договаривайтесь, или мы будем продолжать убивать ваших детей.

Но этот шантаж получил жесткое осуждение международного сообщества, и только говорящие головы, умственное развитие которых не выше уровня улитки, за соответствующее финансовое поощрение, ретранслировали нарратив о необходимости мириться.

Теперь же нас пытаются запугать масштабными катастрофами на ГЭС… Которые совершить россии не по силам, но через свою уверенную риторику террорист пытается склонить нас своему умиротворению. При этмо, как и всегда, на его же условиях.

Все это происходит потому, что россия - в патовой ситуации. Я уже неоднократно подчеркивал, что 2024-й год – критический для российского ВПК. Склады и центры хранения с российской техникой практически полностью опустошены. Компенсировать потери техники ежемесячно в том объеме, в котором есть потребность, будем скоро нечем. Чрезмерный людской ресурс не дает качественного эффекта. Эффективность наступательных действий, при максимальной интенсификации – низкая.

Если сопоставить события в зоне боевых действий и степень активизации российских угроз с намеком на мирные переговоры и прекращение огня, то они напрямую связаны друг с другом. Крыса, загнанная в угол, будет неистово атаковать, и пытаться укусить как можно больнее.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"