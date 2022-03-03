Детей вывозят в Польшу и Германию.

Почти все дети из киевских детских домов семейного типа находятся в безопасности за городом.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в своем видеообращении, распространенном в Telegram.

Так, по его информации, два дня назад в Польшу эвакуировали 50 воспитанников из пяти домов семейного типа. Вместе с родителями-воспитателями.

Киев, при содействии центра "Спасем Украину" вывез в Польшу 176 детей с инвалидностью из городских детских домов интернатов. И вчера в Германию отправили более 90 детей-сирот.

По словам Кличко, всем социально незащищенным киевлянам выплатили пособие, предусмотренное им государством и городом, которое они регулярно получали.

Продолжает работать Гуманитарный штаб Киева, добавил городской голова.

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