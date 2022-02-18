Канада осудила действия пророссийских боевиков на Донбассе.

Правительство Канады призвало Россию к деэскалации на Донбассе и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении канадского Министерства иностранных дел.

"Нам известно сообщение об аномальной военной активности на Донбассе. Канада осуждает эти неспровоцированные и опасные действия и призывает Россию к деэскалации и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Обострение на Донбассе

17 февраля российские оккупационные войска из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт. Станица Луганская. В результате чего было повреждено здание детсада, где в то время находились дети. Трое работников детсада получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура - половина поселка осталась без электроснабжения.

В целом за день штаб ООС зафиксировал 60 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, 43 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Нарушение "тишины" российскими оккупантами наблюдается одновременно по всей линии фронта.

С начала этих суток со стороны оккупантов украинские военные зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня, четыре из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.