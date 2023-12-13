Рассказываем, можно ли уволиться со службы по контракту или прекратить "срочную".

Демобилизация военнослужащих возможна только после окончания военного положения или после приказа президента о демобилизации. Просто так воин ВСУ прекратить службу не может за исключением четырех вариантов. УНИАН выяснил, как уволиться со службы по контракту или перестать служить "срочную".

Как можно уволиться с ЗСУ в военное время - законные способы

Уволиться со службы по контракту или перестать быть солдатом-срочником можно, если боец попадает под одну из четырех категорий. Он может быть освобожден от несения воинской службы:

По состоянию здоровья.

По причине достижения предельного возраста несения службы.

В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.

По семейным обстоятельствам.

Последний пункт имеет несколько вариантов, использовать его имеют право далеко не все. Ниже мы опишем, кто и как может оформить увольнение из армии таким образом.

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Можно ли уйти со срочной службы раньше по семейным обстоятельствам

Да, если ситуация с семьей, в которую попал воин ВСУ, аналогична одной из тех, что описаны в законодательстве. К ним относятся:

Необходимость постоянного ухода за больным ребенком, женой или мужем, а также за собственными родителями или родителями жены (мужа).

Воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Если оба родителя проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, уволиться может один.

Когда военнослужащий самостоятельно воспитывает ребенка или детей в возрасте до 18 лет.

Воспитание военнослужащим трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Беременность или декретный отпуск по уходу за ребенком.

Необходимость осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным, или необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы.

Необходимость постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению МСЭК или ВКК нуждается в постоянном уходе (в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход).

Наличие жены или мужа с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы.

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в постоянном домашнем уходе, что определено в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста - для женщин-военнослужащих.

Воспитание ребенка, который находится в тяжелом состоянии.

К такому состоянию относят наличие тяжелых врожденных пороков развития, ДЦП, тяжелые психические расстройства, онкологические, онкогематологические заболевания, с сахарный диабет I типа (инсулинозависимый). Также если ребенок болен тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, редкими орфанными заболеваниями, при острых или хронических заболеваниях почек IV степени, а также если он получил тяжелую травму и нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи.

Все варианты требуют медицинского заключения со стороны ВВК или МСЭК, а также документов, подтверждающих родственные связи, крайнюю необходимость регулярного ухода за больным и факт того, что только военнослужащий может это делать.

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