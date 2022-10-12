Имеющегося количества ПВО в Украине пока недостаточно для закрытия неба от всех вражеских ракет. Поскольку территория страны является очень большой и, чтобы ее перекрыть, нужно большое количество систем ПВО.

Уже в ближайшее время ожидаем, что Украина может получить системы ПВО IRIS-Т. Важный момент в том, что IRIS-Т только-только выпустились, так что Украина станет первой страной, которая их получит. То есть это настолько новейшие образцы, что больше ни у кого на вооружении их пока нет.

Сначала это может быть одна установка, потом еще две, а в общем — может быть передана батарея систем. К сожалению, одна батарея не способна перекрыть достаточно большую территорию, как нужно нашей стране. Но будем ожидать, что немецкая оборонная промышленность изготовит еще определенное количество образцов и передаст их Украине. Кроме того, нам нужны ракеты к ним.

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Следующий кейс — передача Украине зенитно-ракетных систем NASAMS. Это уже проверенные комплексы, которые нам передаст норвежский производитель в количестве двух батарей. Тем не менее, определенные нюансы этой поставки еще также неизвестны.

Можно предположить, что этот вопрос будет обсуждаться на международных площадках, в частности на встрече "Рамштайн". Мол, кто может помочь нам системами NASAMS?

Ведь именно эти установки сейчас есть на вооружении нескольких стран мира. Если не ошибаюсь, около 12 стран могли бы помочь Украине именно пусковыми установками этих систем ПВО. В частности, США, Испания, Австралия.

То есть страны которые имеют определенное количество этих систем могли бы предоставить Украине какую-то часть. Например, Австралия уже предоставила нам бронеавтомобили. Возможно, у них есть что-то б/у, которое стоит и фактически не используется, а нам может понадобиться.

В перспективе было бы неплохо, чтобы Украина получила также системы ПВО Patriot. Сейчас речь идет о том, что Украина уже заключила межправительственные соглашения о передаче комплексов ПВО IRIS-Т и NASAMS. Но, конечно, мы не просто возьмем на вооружение эти системы, а дополним ими уже существующие в Украине системы противовоздушной обороны: зенитно-ракетные комплексы БУК М1 и С300.

В перспективе, когда нам поможет и немецкая оборонная промышленность, и американская, и норвежская будем заменять старые ракетные комплексы новейшими. Украина должна наконец закрыть небо и сделать это важно хорошей техникой. Более того, было бы неплохо, чтобы не только системными ПВО, но и самолетами.

Юрий Игнат, представитель командования Воздушных сил ВСУ