Говорят, что они попытаются заминировать станцию.

На Запорожскую атомную электростанцию ворвались кадыровцы.

Об этом УНИАН сообщили работники АЭС.

В данный момент идет бой внутри с нацгвардейцами.

"Точно кадыровцы. Они сейчас будут пытаться заминировать ее и шантажировать всю Европу", - рассказали сотрудники атомной станции.

Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасатели не могли начать ликвидацию пожара.

Этот энергоблок еще неделю назад был подключен к сети, а несколько дней назад его перевели в состояние планового ремонта.

Ранее пресс-секретарь Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.

То есть президент России Владимир Путин по сути уже начал ядерную войну, которой так опасался Запад. Теперь последний должен наконец-то начать действовать.