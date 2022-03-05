Сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место.

Из Волновахи и окрестных поселков сегодня удалось эвакуировать около 400 жителей.

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Около 400 жителей Волновахи и окрестных поселков удалось эвакуировать за сегодня", - заявил он.

По его информации, это те люди, кто самостоятельно смог накануне добраться до населенного пункта, недалеко от которого остановилась колонна эвакуационного транспорта.

"Хотя на сегодня мы намеревались и необходимый транспорт для эвакуации значительно большего количества людей, движение колонны вынуждены были прекратить, поскольку россияне снова начали беспощадный обстрел Волновахи – продвигаться туда было крайне опасно", - рассказал Кириленко.

Он добавил, что сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 марта, должна была начаться эвакуация жителей Мариуполя и Волновахи при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Их должны были вывозить гуманитарными коридорами в Запорожье. Однако российские оккупанты отказались предоставить гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей.