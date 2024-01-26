После крушения самолета Ил-76, России потребовался буквально час, чтобы рассказать историю о пребывании на борту украинских пленных и обвинить в сбитии самолета Украину. Я не исключаю, что это может быть заготовленный сценарий, который активировался при соответствующем случае. Таким образом россияне проводят спецоперацию с целью дискредитации Украины. Чтобы изобразить Украину, украинскую власть, Вооруженные силы, в как можно более негативном свете перед мировым сообществом, а также посеять недоверие украинского населения к руководству страны.

Эта история важна для российского потребителя, особенно накануне президентских выборов, чтобы показать, кто может спасти РФ - Путин. Но на самом деле эта кампания рассчитана на западную аудиторию, чтобы повлиять на получение Украиной помощи от доноров. Например, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин уже заявил, что нужно обратиться в Бундестаг, мол, посмотрите, на какие цели Украина использует немецкие ракеты. Хотя на самом деле ракеты Taurus нам так и не передали.

...кампания рассчитана на западную аудиторию, чтобы повлиять на получение Украиной помощи от доноров

Напомню, во время последнего голосования по этому поводу не было необходимого количества голосов. Поэтому вопрос будет выноситься еще раз. Поэтому такое обращение РФ может быть негативным фактором для Украины…

Стоит учитывать, что РФ и в дальнейшем будет пытаться раскручивать в мировых медиа темы о том, что Украина якобы ненадежный партнер, мы негуманны, используем оружие не только для нанесения ударов по военным целям и другие подобные вещи.

Что касается истории с Ил-76, лекала этой "операции" очень похожи на те, которые россияне использовали в Еленовке. К такому варианту всегда стоит быть готовым. При этом, если вспомнить трагедию рейса MH-17, то уже тогда россияне тоже пытались переложить ответственность на Украину. Но если после катастрофы МН-17 какой-то вес имели международные наблюдатели, то в Еленовку РФ уже никаких международных наблюдателей не допускала. Урок насчет МН-17 россияне вынесли.

Что касается истории с Ил-76, лекала этой "операции" очень похожи на те, которые россияне использовали в Еленовке

Думаю, в запасе у россиян еще есть определенное количество историй, которые, при появлении соответствующих факторов, они будут запускать в информационное пространство. Чтобы информация о том, что Украина якобы бомбит Белгород, наносит удары по невоенным целям, звучала с как можно большего количества площадок и имела психологический эффект действия против Украины на информационных просторах Украины, Европы и мира. Потому что тогда это будет отличной основой для россиян, чтобы сказать, что мирные соглашения с Украиной невозможны.

Ярослав Черногор, директор программы российских и беларуских студий Совета внешней политики "Украинская призма"